夏寶龍：「習核心」掌舵 一國兩制愈走愈穩

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍指出，中共總書記習近平的報告深刻總結「一國兩制」的實踐，特別是香港實現「由亂到治」的歷史性成就。他又指報告是港澳工作根本遵循和行動指南，在習近平的核心掌舵領航下，「一國兩制」一定能夠愈走愈穩、愈走愈好。



夏寶龍昨在廣東省代表團分組會議中表示，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功，但也遇到不少波折，特別是反修例風波，導致香港局勢一度出現回歸以來最為嚴峻的局面。不過，經過中央制定《香港國安法》、修改完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」等，成功打擊反中亂港勢力，終結香港維護國家安全「不設防」的歷史，令香港「由亂到治」走向「由治及興」。



他認為有總書記習近平作為黨中央的核心、全黨的核心掌舵領航，有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引，「一國兩制」一定能夠愈走愈穩、愈走愈好。