發改委：構建雙循環非自給自足

趙辰昕指國內外一些聲音認為，以國內大循環為主體，意味中國要在對外開放上大幅收縮，甚至要自給自足，強調這種理解是錯誤。他說總書記習近平多次強調構建新發展格局是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環。當今世界經濟全球化的潮流是不可逆轉，任何國家都無法關起門來搞建設，。他強調，外商投資產業結構和區域佈局繼續改善，跨國公司在中國投資有信心。
另外，趙辰昕表示，內地將說全力支持香港、澳門深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢。
港府大力推動清潔香港運動，料月底揀選五至十個食肆後巷設置大型垃圾桶收集垃圾，減鼠患。不過，竟有人以養老鼠為樂，葵涌一名男子每天檢取食肆廚餘餵老鼠，令公園鼠蹤橫行，更竄入民居和擾亂食肆，令街坊受驚，又怕...
2022-10-18
在北京，中共二十大昨日舉行第二日會議，代表團審議黨總書記習近平提交的中央委員會報告。習近平上午出席廣西代表團會議時，提出五個「牢牢把握」，包括牢牢把握以中國式現代化推進中華民族偉大復興的使命任務。習近...
2022-10-18
上任只有一個多月的英國首相卓慧思，因為減稅風波而面臨的下台壓力愈來愈大，據報保守黨擬本周「逼宮」把她趕下台，已有超過一百名保守黨國會議員準備向下議院黨團「1922委員會」主席布雷迪，提交對卓慧思不信任...
2022-10-18
VMS鼎珮旗下長沙灣睿峰已屆現樓，發展商已完成交樓程序，並部署重推，項目尚餘約220伙，最快有機會於季內以現樓形式推售，項目附設的商場亦於昨日推出標售，截標日期為下月18日。VMS鼎珮合夥人馬宣義表示...
2022-10-18
上周五美股三大指數受加息陰霾影響全線向下，加上周日內地召開二十大，暫未見利好政策，港股承接外圍弱勢，昨日低開107點，報16479點，早段一度繼續尋底，曾插278點，低見16308點，再創11年低位，...
2022-10-18
開季狀態平平的的水晶宮前鋒伊度亞，近期終於上力，過去三場英超有兩仗各入一球，成球隊中腳風最順的鋒將。水晶宮今晚英超快車回師主場迎戰在聯賽榜排尾四的狼隊，伊度亞勢領軍屠狼重返勝軌，主勝屬過關不二之選。（...
2022-10-18
7年冇拍劇的方力申，今年拍了兩套劇，包括老友葉念琛的作品《美麗戰場》，更跟緋聞女友陳瀅首度合作，他承認同女方好熟，扮夫妻更有默契，甚至大貪到自動加咀戲搞到葉導嗌停。另外，42歲玩了一年交友App依然食...
2022-10-18
環球經濟聚焦於創科、創意和金融發展，各國為增強本身的競爭力，推出五花八門的吸納人才計劃，國際間的人才爭奪戰，愈來愈激烈。香港近年先發生黑暴事件，後再來新冠疫情，近年的移民潮，導致人才流失，港府必須加把...
2022-10-18
昨日重頭戲肉是國際二級賽的沙田錦標，東廄「加州星球」大熱掄元，而鞍上人潘頓另憑呂廄「包裝必勝」食尾胡，最終成為騎師王。至於蔡約翰則成為練馬師王，他與巴度合作勝出「勝得威風」和「魅力知遇」。其餘蘇兆輝憑...
2022-10-17