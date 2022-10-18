發改委：構建雙循環非自給自足

中共二十大新聞中心昨早舉行首場記者會，國家發改委副主任趙辰昕表示，新發展格局是開放的國內國際雙循環，強調並非要自給自足。



趙辰昕指國內外一些聲音認為，以國內大循環為主體，意味中國要在對外開放上大幅收縮，甚至要自給自足，強調這種理解是錯誤。他說總書記習近平多次強調構建新發展格局是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環。當今世界經濟全球化的潮流是不可逆轉，任何國家都無法關起門來搞建設，。他強調，外商投資產業結構和區域佈局繼續改善，跨國公司在中國投資有信心。

另外，趙辰昕表示，內地將說全力支持香港、澳門深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢。