脫貧建成小康社會 蔡加讚：感到無比光榮

中共「二十大」在北京勝利召開，全國政協委員、香港各界扶貧促進會會長蔡加讚表示，「十八」大以來，由二○一三年至二○二一年國內生產總值年均增長6.6%，對世界經濟增長的平均貢獻率達到38.6%，超過G7國家貢獻率的總和；二○二一年，中國經濟總量突破114萬億元，佔世界經濟比重超過18%；其次，打贏脫貧攻堅戰，讓近1億人口摘掉絕對貧困的帽子，全面建成小康社會圓了中華民族千年夢想。



其中，習近平總書記在報告中提及完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，取得了重大成就。蔡加讚牽頭成立的香港各界扶貧促進會，於過去積極參與內地的扶貧工作，累計捐款逾億元，為內地的脫貧工作作出了巨大貢獻，「作為中國人的一份子，能夠為國家的全面脫貧工作盡一分力，我感到無比光榮。」



習近平總書記在報告中也提及要把青年工作作為戰略性工作來抓，蔡加讚對此深受鼓舞，感受到中央確實特別關心關愛青年人，寄望青年人感受到中央良苦用心，投身參與建設國家的正途。



此外，全國政協副主席梁振英在北京向傳媒表示，總書記習近平發表的工作報告內容全面，提及堅持科技自立自強，著力造就拔尖創新人才。梁振英認為，在航天航空、機械等方面，香港青年應將目標放在內地，「作為香港青年人，我讀航空、我讀航天，我畢業了，我在香港維修飛機，或是我跨過深圳河，去幫忙設計生產C919，或是參加投身登月登火、探月探火的工程呢？這一代青年人我是非常羨慕，他們有一個非常大的空間，而且比較高的起點。」



另外，全國人大常委譚耀宗指，疫情仍然反覆，加上有新變種病毒株出現，傳播力更強，指一旦防疫工作放寬後，一下子又再爆發便會不知怎麼辦，因此認為希望二十大過後就立即通關的想法不太實際。