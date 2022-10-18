岸田文雄供奉靖國神社

日本靖國神社昨日起一連兩日舉行秋祭，據報道，首相岸田文雄昨以「內閣總理大臣」名義向神社供奉被稱為「真柛」的供品，厚生勞動大臣加藤勝信亦有獻上供品，但據報在兩日的「秋季大祭」期間，岸田不會到場參拜。



以往前首相安倍晉三、菅義偉也採取在「例行大祭」之際供奉「真柛」的做法，而岸田也效仿前兩者，作為自民黨總裁自費獻上「玉串料」（祭祀費）。岸田內閣中，經濟安全保障大臣高市早苗昨午親身到靖國神社參拜，經濟產業大臣西村康稔在上周五已經提前參拜。靖國神社供奉二戰甲級戰犯，被中國和南韓等國視為軍國主義象徵。安倍晉三在一三年以首相身份參拜靖國神社時，遭中韓兩政府嚴厲譴責。在北京，外交部發言人汪文斌說中方已向日方提出嚴正交涉。