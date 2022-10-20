希望工程貧女成二十大代表

三十年前在希望工程宣傳片出現的「大眼睛女孩」，如今當上二十大代表，象徵中國脫貧成果。



中國青少年發展基金會於一九八九年創立希望工程，旨在廣泛動員海內外財力資源，救助因家庭貧困而失學的兒童重返校園。當年一幅由《中國青年報》記者拍下的照片捕捉到「大眼睛女孩」蘇明娟，她當時正於安徽一個簡陋課室讀書，明亮的眼睛充滿對知識的渴求，自此令她成為希望工程的招牌面孔。



蘇明娟在希望工程的資助下順利完成學業，二○○二年考入安徽大學金融管理系，畢業後成為工商銀行安徽省分行的職員，現任該分行的團委副書記，並代表出席二十大會議。