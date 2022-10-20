希望工程貧女成二十大代表

中國青少年發展基金會於一九八九年創立希望工程，旨在廣泛動員海內外財力資源，救助因家庭貧困而失學的兒童重返校園。當年一幅由《中國青年報》記者拍下的照片捕捉到「大眼睛女孩」蘇明娟，她當時正於安徽一個簡陋課室讀書，明亮的眼睛充滿對知識的渴求，自此令她成為希望工程的招牌面孔。
蘇明娟在希望工程的資助下順利完成學業，二○○二年考入安徽大學金融管理系，畢業後成為工商銀行安徽省分行的職員，現任該分行的團委副書記，並代表出席二十大會議。
港府展示解決房屋問題的決心，行政長官李家超公佈其首份《施政報告》，為了讓「市民上樓早一些，住房大一些」，未來五年興建約三萬全新的「簡約公屋」，面積介乎十至三十一平方米，配備必要設施，租金是傳統公屋的九...
2022-10-20
三十年前在希望工程宣傳片出現的「大眼睛女孩」，如今當上二十大代表，象徵中國脫貧成果。中國青少年發展基金會於一九八九年創立希望工程，旨在廣泛動員海內外財力資源，救助因家庭貧困而失學的兒童重返校園。當年一...
2022-10-20
世界各地積極推出政策吸引人才，英國亦再透過放寬英國國民（海外）護照（BNO）申請資格，降低移民門檻向港人招手。中國外交部批評，英國試圖把港人變成二等公民，促停止插手香港事務。英國內政部正式修改移民條例...
2022-10-20
龍湖集團旗下啟德尚．珒溋夥拍中介行推出樓按優惠吸客，中原按揭董事總經理王美鳳表示，是次特別為尚．珒溋買家推出3款按揭選擇，包括「低息高回贈按揭優惠」，全期按息低至銀行同業拆息（H）加1.3厘，封頂按息...
2022-10-20
美企第3季業績普遍理想，美股隔晚急升，恒指低開108點，報16805點，其後一度回升見16923點，惟再度插水至16508點，尾市跌勢加劇，最終以接近全日低位收市，報16511點，跌403點，成交金額...
2022-10-20
阿士東維拉盛傳有意易帥，據報今晚英超快車作客富咸，以及周末另一場聯賽將是領隊謝拉特的最後機會。聞到魷魚香，謝帥當然不會坐以待斃，他寄望自己親手引入的巴西前鋒古天奴可以領銜鋒線打破入球荒，適逢後者亦要爭...
2022-10-20
男團MIRROR七月紅館演唱會發生墮屏事故後停工兩個月，近日成員陸續復工，明日更會為ViuTV新劇《季前賽》宣傳，是意外後有成員首度接受訪問。上月30日姜濤和家人飛到巴黎和英國旅行，在外地享天倫兩個星...
2022-10-20
全球資訊科技行業人才短缺，以香港為例，未來五年將需要額外數以十萬計的IT人員才可滿足科技需求；面對人才流失，不少企業，尤其中小企，對數碼轉型的進程均感到頭痛。疫情迫使全球企業加速數碼轉型，無論是營運模...
2022-10-20
昨晚谷中舉行八場賽事，唯一盃賽是浪琴錦標，結果由羅廄「越駿知己」捧盃，練者另贏「幸運旅程」，騎者蔡明紹則另贏賀廄「福滿寶」同告起孖。至於呂健威和何澤堯攜手勝出「純金酒杯」和「威武覺醒」，最終更分別成為...
2022-10-20