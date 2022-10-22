﻿烏指伊朗助俄軍發動空襲﻿

克里米亞大橋遇襲後，俄羅斯對烏克蘭發動報復式空襲，針對多個能源設施作出攻擊，令烏克蘭全國電網嚴重受損。烏克蘭指責伊朗向俄軍提供無人機施襲，引發國際譴責。美國白宮指，有伊朗的軍事人員在克里米亞幫助俄軍使用無人機。



美國白宮國家安全委員會發言人柯比透露，可以確認俄軍在克里米亞的基地派出伊朗製無人機向烏克蘭多地施襲，而伊朗的軍事人員出現在克里米亞並協助這些行動，顯示德黑蘭已直接參與這場衝突。



此外，烏克蘭總統澤連斯基指控，俄羅斯計劃在非法兼併的赫爾松地區一個水壩布雷，警告如果這個水壩被摧毀，北克里米亞運河將會瞬間消失，不止造成一場大水災，還會破壞烏南食水供應。