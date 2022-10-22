﻿烏指伊朗助俄軍發動空襲﻿

美國白宮國家安全委員會發言人柯比透露，可以確認俄軍在克里米亞的基地派出伊朗製無人機向烏克蘭多地施襲，而伊朗的軍事人員出現在克里米亞並協助這些行動，顯示德黑蘭已直接參與這場衝突。
此外，烏克蘭總統澤連斯基指控，俄羅斯計劃在非法兼併的赫爾松地區一個水壩布雷，警告如果這個水壩被摧毀，北克里米亞運河將會瞬間消失，不止造成一場大水災，還會破壞烏南食水供應。
本港防疫限制放寬，不同體育盛事陸續舉行！自早前香港世界桌球大師賽掀起港人開心振奮序幕後，旅發局昨日宣佈，闊別四年的「新鴻基地產香港單車節」正式回歸，將於十二月舉行；香港單車總會更計劃明年五月在香港舉行...
2022-10-22
中共二十大主席團昨早在人民大會堂舉行第三次會議，由總書記習近平主持，通過二十屆中央委員會委員、候補委員和中央紀律檢查委員會委員候選人名單草案，並在下午舉行各代表團分組會議。二十大今日閉幕，全體代表將投...
2022-10-22
英國首相卓慧思宣佈辭職後，保守黨將於下周選出新黨魁，當選者會在本月三十一日接替成為首相。據報前首相約翰遜有意回歸寶座，另一大熱人選則是在七月黨魁選舉中，落敗給卓慧思的前財相辛偉誠。保守黨下周一結束黨魁...
2022-10-22
《施政報告》預告大力發展「北都」，該區新盤趁勢應市。恒基粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna以快打慢，突擊上載樓書，昨日緊接開價，首批113伙折實最平276萬起。恒基物業代理有限公司營業（一）...
2022-10-22
環球經濟不明朗，加上美國債息持續上揚，隔晚美股受挫。恒指昨日高開50點報16331點，其後走勢反覆，午後曾跌見16137點，最終收市跌69點報16211點。國指收報5517點，升5點；科指跌19點，收...
2022-10-22
曼聯周四懲罰上輪英超勝熱刺時私自提早離場的C朗拿度，在今晚聯賽作客車路士時停賽，以及周五至周日都要單獨訓練，還罰款兩周薪金。這名三十七歲老將隨後發聲明表示一直尊重球隊，但沒有就事件道歉。正在回勇的紅魔...
2022-10-22
男團MIRROR自7月底紅館演唱會墜屏意外後，已停工兩個多月，最近各成員陸續復工，由姜濤、陳卓賢（Ian）等擔正的重頭劇《季前賽》將於下周首播，昨日劇中各演員包括姜濤、Ian和有份參演的呂爵安（Eda...
2022-10-22
看書，見一篇文章寫山景：「古稱五嶽歸來不看山。何其見之陋也。以天地之大，川阿之廣，美難盡述，奇不勝搜，奚必拘拘乎五嶽哉！若去一丘之上、一壑之間，亦以有獨具之幽，不同之妙，而猶十室忠信，十步芳草也！」古...
2022-10-22
昨晚谷中舉行八場賽事，唯一盃賽是浪琴錦標，結果由羅廄「越駿知己」捧盃，練者另贏「幸運旅程」，騎者蔡明紹則另贏賀廄「福滿寶」同告起孖。至於呂健威和何澤堯攜手勝出「純金酒杯」和「威武覺醒」，最終更分別成為...
2022-10-20