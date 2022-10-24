梵蒂岡再延長主教協議兩年

梵蒂岡第二度延長《中梵主教任命臨時協議》。外交事務特使加拉格爾大主教（Paul Gallagher）接受當地傳媒訪問時表示，協議之所以是臨時，是因為仍需要時間實驗，而新冠疫情亦造成中梵代表團接觸的障礙，這些都是協議需要延長的原因。



加拉格爾指出，協議中的規程均經過審慎考慮，包括考慮中國獨特的社會及歷史特色，以及中國天主教教會的發展成果，認為平衡中國當局和天主教社區的需要，是審慎而明智的做法。



梵蒂岡於二○一八年與中國簽訂此份協議，內容一直保密。協議允許北京可以提出主教人選，教宗則擁有最終決定權。



中梵二○二○年首次延長協議，梵蒂岡周末宣佈與中方達成共識，本月屆滿的協議將再續簽兩年。公告稱，為使協議有效執行，願意繼續與中方進行相互尊重和有建設性的對話，進一步發展雙邊關係，促進天主教會的使命和中國人民的福祉。