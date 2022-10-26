13中國公民涉間諜行為 遭美司法部先後起訴

美國司法部周一公佈三宗涉及國家安全威脅的案件，其中一宗被起訴的兩名中國公民，涉試圖妨礙當局起訴一間中國電訊公司。據報案中所指的公司是華為。



司法部長賈蘭德表示，被起訴的兩名被告試圖阻撓、影響和妨礙一宗針對中國電訊公司的刑事訴訟，他們於一九年指示一名執法部門員工偷取有關案件的機密資料，但該名員工事實上是聯邦調查局的「雙重間諜」。



司法部同時起訴四名中國公民，指他們密謀代表外國政府在美國擔任非法代理，利用中國學術機構作掩護，拉攏和指示美國境內的個人推進中國情報任務，包括試圖採購美國技術和設備運往中國。



另被起訴的七名中國公民，涉參與被稱為「獵狐行動」的行動。