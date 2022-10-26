13中國公民涉間諜行為 遭美司法部先後起訴

司法部長賈蘭德表示，被起訴的兩名被告試圖阻撓、影響和妨礙一宗針對中國電訊公司的刑事訴訟，他們於一九年指示一名執法部門員工偷取有關案件的機密資料，但該名員工事實上是聯邦調查局的「雙重間諜」。
司法部同時起訴四名中國公民，指他們密謀代表外國政府在美國擔任非法代理，利用中國學術機構作掩護，拉攏和指示美國境內的個人推進中國情報任務，包括試圖採購美國技術和設備運往中國。
另被起訴的七名中國公民，涉參與被稱為「獵狐行動」的行動。
實體版美酒佳餚巡禮重來，十一月一日起市民可以去四百間食肆和酒吧，以一百元享用特色雞尾酒，或以一百五十元嘗味限定美酒佳餚菜單。由十一月三日起，公眾只要取得局方派發的電子優惠券，就可不用分文，免費到上述餐...
2022-10-26
在北京召開的中共二十大會議結束，確定新一屆領導班子及國家未來施政方向。美國國務院表示，二十大會議不會改變美國的對華政策。美國國務院發言人普萊斯周一在記者會指，留意到中共二十大會議結束，美方歡迎與中國在...
2022-10-26
印度裔的辛偉誠昨到白金漢宮覲見英皇查理斯三世，正式任命為英國首相。辛偉誠入主唐寧街十號並首次以首相身份發表演說，強調會透過實際行動團結國家。辛偉誠強調國家現時正經歷深刻的經濟危機，剛卸任首相的卓慧思希...
2022-10-26
恒基旗下粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna截至昨晚6時收逾700票，超額逾5倍。該項目加推57伙，涵蓋開放式至三房，入場費331.08萬，平均呎價14208元。恒基物業代理營業（一）部總經理...
2022-10-26
滙控（005）截至今年9月底止，第三季列帳基準稅前利潤31.47億美元，按年減少41.8%，按季則跌37.2%，較市場預期為佳；經調整除稅前利潤增加10億美元，至65億美元，不派季度息。滙控財務總監邵...
2022-10-26
馬德里體育會今晚歐聯B組於主場與利華古遜上演生死戰，落敗一隊即提早出局。馬體會法國前鋒基沙文近期回勇正是及時雨，教練施蒙尼更稱讚前者回到巔峰期狀態，這名法國射手一七年歐聯又曾射破利華古遜大門，今晚他勢...
2022-10-26
今年港姐冠軍林鈺洧（Denice）、亞軍許子萱（Cecca）及季軍梁超怡（Joey），當選前後都勁多新聞，分別被封為「性女港姐」及「紋身港姐」的Denice及Joey，最嬲被質疑當選資格；Cecca亦...
2022-10-26
市民以司法覆核挑戰政府廢除可疑「免針紙」的決定，政府被判敗訴之後，不選擇上訴，改以刊憲修例，賦權醫衞局局長在有合理懷疑下廢除特定「免針紙」，並於今天提交立法會後，即時生效，快速堵塞疑由七名醫生濫發「免...
2022-10-26
第一場五班一二○○米泥地。近季出現了一個怪現象，就是自從練馬師每季達標成績只計算兩場五班頭馬，一些需要為達標而奮鬥的中下游馬房，照道理倉內馬匹的班次分佈更要平均，因為太多五班頭馬根本無助達標；可是現時...
2022-10-26