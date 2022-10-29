汪文斌：美核訛詐嚇不倒中國

美國國防部發表一份共八十頁的防衞戰略報告，指出中國仍是美國最嚴重及最全面的安全挑戰。



美國國防部長奧斯汀表示，中國是唯一有意圖及能力重塑國際秩序的競爭對手，相反俄羅斯不能長期有系統地挑戰美國。



中國外交部發言人汪文斌（見圖）昨表示，報告對中國正常的核力量現代化指手畫腳，妄加揣測，明目張膽地針對中國量身定製核威懾戰略，中方對此嚴重關切並堅决反對，正告美方，中方有能力、有信心維護國家安全利益，美方的核訛詐嚇不倒中國。