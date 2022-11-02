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西安千年古杏披金甲

2022-11-02 列印
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近日西安終南山腳下古觀音禪寺的千年銀杏樹再披金甲，銀杏樹下落滿黃葉。千年銀杏樹高聳挺拔，滿目金黃。

古觀音禪寺始建於唐貞觀二年，銀杏樹據說是當年唐太宗李世民親手栽種，歷經約一千四百年。不過，受疫情影響，目前古觀音禪寺尚未恢復對外開放。
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