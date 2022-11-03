呼和浩特女副局長全身名牌惹關注

近日呼和浩特市一名女副局長成為網民關注焦點。民眾留意到，主持呼和浩特疫情記者會的行政審批和政務服務局副局長李少莉，衣著打扮顯得頗為高貴，身上的耳環和絲巾都是名牌款式。事件促使當地紀委部門介入調查，並已撤換主持記者會的官員。內地近年積極打貪，要求官員和公務員摒棄奢華生活。但有眼利的民眾指出，李少莉（見圖）在記者會上佩戴的耳環，疑是法國頂級奢侈珠寶品牌梵克雅寶的產品，售價約兩萬元人民幣（下同），而她頸上的絲巾則來自知名品牌愛馬仕，價位在四千元以上。雖然妝容精緻、氣質出眾，但李少莉在記者會卻結結巴巴地照稿宣讀，亦令民眾感到非常不專業，表示失望。支持李少莉的民眾認為，她平日的打扮也是十分得體，在公開場合講究一些並無不妥。