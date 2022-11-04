挪用公款竄逃27年 「紅通人員」遣返中國

央視新聞報道，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經廣東省紀檢監察機關、公安機關與有關國家執法機關密切合作，外逃二十七年的「紅通人員」屈健玲上周六在境外落網並被遣返回國。



報道指，五十二歲的屈健玲曾是中國銀行廣州分行黃埔支行原財務管理人員，她涉嫌利用職務便利挪用巨額公款，於一九九五年十一月外逃，其後變換身份、竄逃多國。辦案機關經過不懈努力發現其藏匿線索，通過國際刑警組織對其發佈紅色通緝令，積極開展國際執法合作，最終將其緝拿歸案。



「紅通人員」是指按照「天網」行動統一部署，國際刑警組織中國國家中心局公佈的一百名涉嫌犯罪外逃的國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令。屈健玲是第六十二名歸案的「紅通人員」。