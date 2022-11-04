挪用公款竄逃27年 「紅通人員」遣返中國

報道指，五十二歲的屈健玲曾是中國銀行廣州分行黃埔支行原財務管理人員，她涉嫌利用職務便利挪用巨額公款，於一九九五年十一月外逃，其後變換身份、竄逃多國。辦案機關經過不懈努力發現其藏匿線索，通過國際刑警組織對其發佈紅色通緝令，積極開展國際執法合作，最終將其緝拿歸案。
「紅通人員」是指按照「天網」行動統一部署，國際刑警組織中國國家中心局公佈的一百名涉嫌犯罪外逃的國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令。屈健玲是第六十二名歸案的「紅通人員」。
繼日本及韓國後，台灣亦開門迎接港澳旅客，港人月內能再到台灣旅行。台灣陸委會昨宣佈，下周一起放寬入境管制措施，容許港澳旅行社向觀光局申請組團來台觀光，每團人數最少五人，最多不超過四十人，可停留十五天。有...
2022-11-04
中國外交部周二確認，德國總理朔爾茨將於今天對中國進行正式訪問，成為二十大後首位訪華的歐盟領袖。朔爾茨出訪前夕表示，堅決反對經濟脫鈎，須於共同利益中尋求合作，並認為「世界需要中國」。西方國家近年愈來愈重...
2022-11-04
北韓前日發射至少二十五枚導彈，昨晨再發射三枚導彈。據報其中一枚可能是洲際彈道導彈（ICBM），另兩枚則為短程彈道導彈。日本一度向宮城縣、山形縣及新潟縣發佈避難警報，其後修正導彈沒有飛越日本領空。南韓軍...
2022-11-04
恒基完成粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna銷售後，隨即推出紅磡必嘉坊系列項目第2期必嘉坊‧迎匯發售，首批推出56伙，折實平均呎價21238元，折實入場費458.82萬，項目將於今日起開放示範...
2022-11-04
聯儲局加息0.75厘符合市場預期，惟主席鮑威爾表明未來將繼續加息，隔晚美股重挫，港股亦跟隨外圍低開349點，其後跌幅一度收窄，見15623點，惟不久後再度向下，低見15301點，最終以接近全日低位，報...
2022-11-04
畢爾包前鋒恩拿基威廉斯在世界盃前全力谷起狀態，近三輪西甲兩次士哥。這名加納前鋒今晚西甲作客面對基羅納，為公以入球率畢爾包全力爭取聯賽連捷，為私就以強勢迎接卡塔爾決賽周，此子今仗肯定鬥志如虹，不妨以客勝...
2022-11-04
2017年江美儀於TVB劇集《親親我好媽》首做女一，點知搞到滿城風雨，是非不絕。相隔5年，江美儀終憑台慶劇《下流上車族》得到反彈機會，劇集叫好叫座，更有望以大熱姿態衝激視后。江美儀帶住正能量拍此劇，最...
2022-11-04
今年以來，西九龍爆發類鼻疽群組，累計三十四人染病，其中六人死亡，當局聯同傳染病專家連日追查，終有發現，懷疑氣候暖化，有利土壤中的類鼻疽菌生長，在一個配水庫周邊泥土發現該菌，但沒有證據經食水輸往重災區的...
2022-11-04
早前在一些飯局中，有馬主朋友展示一些外地PP的試閘影片，詢問大家意見。從試閘中所見，該馬主朋友已購入的馬，無論跑姿和走勢都相當純熟，末段受騎之下也追得接近，所以普遍獲好評。筆者從沒參與過買馬，也沒給過...
2022-11-02