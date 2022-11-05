﻿習：應攜手為世界和平貢獻﻿ ﻿德總理朔爾茨﻿盼中德加強合作

德國總理朔爾茨昨抵京，展開任內第一次對中國的正式訪問。國家主席習近平和國務院總理李克強先後會面朔爾茨。



習近平在人民大會堂會見朔爾茨，強調中德作為有影響力的大國，在變局、亂局中更應該攜手合作，為世界和平與發展作出更多貢獻。



習強調，中德關係發展到今天的高水平，離不開幾代領導人的高瞻遠矚和政治魄力，五十載歷程表明，只要秉持相互尊重、求同存異、交流互鑑、合作共贏原則，兩國關係的大方向就不會偏，步子也會走得很穩。



習稱欣賞德國前總理施密特的一個觀點，「政治家應當以寧靜接受那些不能改變的，以勇氣改變那些能改變的，用智慧分清其中的區別」。



李克強與朔爾茨會面後舉行記者會。李克強對朔爾茨到訪表示熱烈歡迎，形容兩人進行了一場坦承、務實和開放的會談。



李指，雙方同意兩國同為世界主要經濟體，仍存在巨大的共同利益和發展潛力，當前國際形勢充滿挑戰，中德關係繼續健康穩定向前發展、共同維護多邊主義、推動平等貿易，有利於世界經濟和世界和平。他說，雙方就中德之間合作的具體問題進行了深入探討，特別在投資及貿易方面，討論了涉及交流的基本規則和重要項目，雙方都提出了各自的訴求，中方對德企到中國發展表示歡迎，會採取實際措施支持。



朔爾茨在記者會表示，他已向習近平表達，中國對俄羅斯運用其影響力是十分重要，雙方認同核攻擊威脅是不負責任和危險的。



與朔爾茨同行的經濟代表團包括巴斯夫（BASF）、德意志銀行、西門子、寶馬、大眾等德企代表。