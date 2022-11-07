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加拿大下令3中資退出礦物行業

2022-11-07 列印
■不久前加拿大收緊外國企業對稀礦投資的規定，現今立馬以國安為由禁三中資。
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加拿大政府上周以國家安全為由，下令三間中國公司退出當地的關鍵礦物行業，包括中礦資源的香港子公司中礦稀有金屬資源、盛新鋰能的香港子公司盛澤鋰業，以及成都的藏格礦業投資。

加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛表示，安全及情報機構對三間公司作出多重國安審查後，才有上述決定，強調加國仍歡迎外國直接投資。

中國商務部昨表示，中方對加方以國家安全為名，干擾阻斷中加企業正常商業合作的行為表示堅決反對。

商務部指，中企在加拿大礦產領域投資，是完全基於市場經濟原則和企業發展需求的商業行為，加方做法削弱全球投資者對加投資環境的信心，不利於加國產業發展及全球礦產供應鏈穩定。

商務部又敦促加方認真對待中方關切，停止將經貿問題政治化，中方將採取必要措施，堅決維護中企的合法權益。
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