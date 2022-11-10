翼龍-3被譽「炸彈卡車」 國產無人機三巨頭﻿﻿航展首亮相﻿﻿

昨日是珠海航展舉行第二天，焦點落在首次進行飛行展示的攻擊-2無人機。攻擊-2無人機是中國研製的一型中高空長航時察打一體無人機系統，是執行邊境巡邏、打擊恐怖主義的重要武器裝備。



被喻為國產無人機三巨頭的翼龍-3、飛鴻-97A和彩虹-7，昨日亦首次在航展亮相。翼龍-3最多可攜帶十六枚導彈或制導炸彈，被稱為無人機「炸彈卡車」。



飛鴻-97A具有隱身功能及高續航、高攜彈量的特點，可以和殲-20等戰機協同作戰。彩虹家族首次全譜系亮相，彩虹-7具有高空高速長航時隱形特點，隱形技術領先。



此外，由兵器裝備集團五八所自主研製的四足仿生機器人—戰鬥機械狗首度公開，可以成為士兵的助理或拍檔，在狹窄複雜的環境執行偵察監視、火力清剿、協同打擊、危險物品處理和資源運輸等不同作戰任務。