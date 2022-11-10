韓劇TV負責人獲刑上熱搜 官方澄清：屬山寨程式

「五名韓劇TV相關負責人獲刑」近日登上微博熱搜，韓劇TV官方發佈澄清聲明稱「文中的『韓劇TV』為山寨版『韓劇TV』」；有關「韓劇TV」非法複製韓劇及綜藝節目等，獲利二百二十一萬人民幣。日前，法院對五人涉侵犯著作權罪一案宣判，依法判五人三年至一年三個月不等的有期徒刑，適用緩刑，及處一百一十九萬元不等的罰金。



韓劇TV官方發佈澄清聲明稱，指「最近『5名韓劇TV相關負責人獲刑』受到了大家的關注，在此我方鄭重聲明，文中的『韓劇TV』為江陰酷視旗下的山寨版『韓劇TV』，並非我方出品App，請大家注意辨別。」



一九年七月至二○年八月，案涉「韓劇TV」APP在華為、OPPO、小米、VIVO等手機應用市場上線，非法複製韓劇七百九十五集、韓國綜藝節目逾二千集供人觀看，從中收取廣告費，共計非法經營數額為人民幣二百二十一萬人民幣。