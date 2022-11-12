上海地鐵11號線短路爆火光

上海地鐵十一號線昨早在繁忙時間約九時半發生故障。網上片段顯示，於嘉定新城站區間行駛的一架列車疑似突然故障，傳出多下火光，一度冒出巨大火球。



上海地鐵就事故為乘客帶來不便致歉，表示當時十一線的觸網故障，引發一列出庫無人列車瞬間短路，現場伴有瞬時響聲、煙霧和火光，並未引發火災爆炸。供電設備故障一度影響嘉定北至南翔、花橋至南翔區段列車限速運行。十一號線於昨午十一時半完成搶修，恢復正常運作。



事發時有兩列列車被迫停駛，上海地鐵員工順利疏散列車上所有乘客，乘客們沿露天路軌步行到就近車站，然後乘坐接駁巴士離開。有乘客表示是第一次經歷這樣的事故，但幸好沒有發生火災或大故障，所以大家都較平靜。