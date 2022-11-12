外交部：將與拜登會晤 習近平下周出席G20峰會

國家主席習近平將出席下周在峇里島舉行的二十國集團峰會，期間會與美國總統拜登及法國總統馬克龍等多國領袖會面，之後再轉往曼谷出席亞太經合組織非正式會議。



外交部發言人華春瑩昨宣佈，習近平將於下周一至周四，赴印尼峇里島出席二十國集團峰會，並於下周四至周六到曼谷出席亞太經合組織非正式會議，同時對泰國進行訪問。



外交部發言人趙立堅昨回應有關中方對中美元首會晤的期待，表示中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係，主張推動構建中美正確相處之道，同時堅定捍衛自身主權安全發展利益。



趙表示，美方應同中方相向而行，妥善管控分歧，推進互利合作，避免誤解誤判，推動中美關係重返健康穩定發展的正確軌道，中美關係保持穩定發展，符合雙方利益，也是世界各國期待。



白宮國安顧問沙利文周四表示，美方將向台灣通報中美元首會晤情況，重申會為台灣提供防衞支持。

趙立堅批評，美方做法嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，性質十分惡劣，中方堅決反對，又指美方無權將屬於國內法的「台灣關係法」凌駕於國際法之上。



沙利文指，拜登與習近平會在下周一舉行雙邊會談，這是拜登擔任總統以來首次面對面與習對話。他說，拜登重視保持與中方的溝通，調節兩國的競爭關係，兩國元首會晤有助更好了解對方的優先事項和想法，找出可以共同合作的領域。兩人會後不會發表任何聯合聲明。