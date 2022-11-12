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日報新聞 > 中國

東盟峰會召開 與烏簽署友好條約

2022-11-12 列印
■國務院總理李克強與柬埔寨國王西哈莫尼會面，希望能增進兩國之間的合作。
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東盟系列峰會周四在柬埔寨首都金邊召開，預計至下周一結束。柬埔寨官員表示，今次峰會將重點討論疫後經濟復甦、朝鮮半島安全、全球糧食與能源危機，以及氣候變化等問題。

峰會開場時，東盟與烏克蘭簽署《東南亞友好合作條約》，被視為一項象徵性的舉措，反映烏克蘭繼續尋求國際支持，以孤立俄羅斯。該條約旨在提倡相互尊重締約國的主權、領土完整及國家認同。
中國援柬2億人民幣

國務院總理李克強昨會見柬埔寨國王西哈莫尼。李克強指，中方期待同與會各方聚焦維護和平穩定，促進經濟增長，開展建設性對話。李克強周三與柬埔寨首相洪森會談，宣佈援助柬埔寨兩億元人民幣，用於改善民生。兩人會後見證簽署十八項合作文件，涉及基建、醫療、教育等。
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