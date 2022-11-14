批評蔡英文把台灣帶向危險 九合一大選馬英九台南造勢

■蔣萬安諷刺蔡英文，嘴巴只剩下「抗中保台」。

台灣九合一選舉將於本月二十六日舉行，各陣營候選人把握時間拉票。前領導人馬英九昨到民進黨票倉台南，為國民黨籍候選人造勢，他批評現任領導人蔡英文把台灣帶向危險。馬英九昨出席台南市長候選人謝龍介、市議員蔡育輝聯合競選總部成立活動。他發言時指，蔡英文六年前上台時強調會「謙卑謙卑再謙卑」，但結果是「傲慢傲慢再傲慢」，如今台灣只剩下十四個邦交國，是史上最少，更有國外雜誌評論台灣是全球最危險的地方。曾任立委的鄭運鵬代表民進黨出選桃園市長，對上國民黨擁有資深從政經驗、曾任行政院院長的張善政。蔡英文八度落區為鄭運鵬助選，昨出席客家後援會成立大會時，遇到台下民眾高呼「蔡英文下台」。張善政指蔡英文頻到桃園，呼籲她不要荒廢政事。台北市長柯文哲不尋求連任。民進黨派出抗疫有功的前衛福部部長陳時中出戰，國民黨則由蔣家後代、曾任立委的蔣萬安競逐，另外曾是台北市議員的無黨籍候選人黃珊珊獲柯文哲支持。最新民調顯示，蔣萬安支持率持續穩定領先其他兩位候選人，黃珊珊位居第二。蔣萬安諷刺蔡英文嘴巴只剩下「抗中保台」，忘記雙十表演的無人機是中資製造，高端疫苗亦是與中資公司合作，反問這些戰略物資是否就不需要「抗中保台」。國民黨籍的新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕尋求連任，兩人支持率均大幅領先民進黨籍的候選人。時事評論員沈富雄預測，國民黨將於今次選舉大勝，六都之中民進黨或只能保住在台南和高雄執政。