尹力接任北京市委書記

新華社昨報道，中共中央政治局常委蔡奇不再兼任北京市委書記，由原任福建省委書記尹力（見圖）接任。中央組織部部長陳希說，是次調整是中央從大局出發，根據工作需要和北京市領導班子建設實際，經過通盤考慮、慎重研究決定。



蔡奇在早前結束的二十大會議，當選七名中央政治局常委之一，出任中央書記處書記。在北京主政期間，蔡奇成功舉辦冬季奧運會，但二○一七年驅趕「低端人口」的做法惹來各界批評。



尹力原福建省委書記一職由人社部部長周祖翼接任。六十歲的尹力是山東臨邑人，曾赴蘇聯科學院深造，擁有醫學博士學位。沙士期間，尹力曾以專家身份參與中央抗疫工作，曾出任衛生部國際合作司司長、衛生部副部長、國家食品藥品監督管理局局長，國家食品藥品監督管理總局副局長、宣傳部部長、四川省省長等。