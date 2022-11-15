達多項共識 布林肯將訪華 習近平峇里島晤拜登3小時

中美元首首次面對面會晤。國家主席習近平同美國總統拜登昨天在印尼峇里舉行會談，達成多項共識，同意雙方外交團隊保持戰略溝通，美國國務卿布林肯將首度訪華。財金團隊也將就經濟政策、經貿等問題開展對話協調。習近平強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，希望美方言行一致。拜登重申一個中國政策沒有改變，不支持「台獨」，對新疆、西藏和香港的情況表示關注。拜登在會後記者會說，同習近平進行坦誠對話，雖無法解決所有問題，但無需擔憂爆發新冷戰，不認為中方有任何立即「入侵」台灣的意圖。



準備出席二十國集團峰會的習近平和拜登昨午五點半在峇里穆利雅酒店會談，歷時三小時十二分鐘。這是拜登去年一月就任總統後，兩人首度面對面會晤。拜登在開場白說：「我們兩人過去都還是副手時曾共處過一段時間，很高興再次見到你」。習近平說，作為中美兩個大國的領導人，要起到「把舵定向」的作用，為兩國關係找到正確的發展方向。



拜登在會前表示希望同習近平就中美關係劃定各自紅線。習近平在會上表明，台灣問題就是中美關係第一條不可逾越的紅線，希望美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。習近平特別提到：「總統先生多次講過不支持『台獨』，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。」



習近平指出，中國無意挑戰和取代美國。美國有美國式民主，中國有中國式民主，都符合各自的國情。所謂「民主對抗威權」不是當今世界的特點。對於美方強調與中國的競爭，習說，任何時候世界都有競爭，但不是你死我活，打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」，只會損人不利己。



新華社引述拜登說，美國不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台獨」，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。