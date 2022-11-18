神舟十四太空人 完成第三次出艙

神舟十四號太空人乘組昨完成第三次出艙活動。新華社引述中國載人航天工程辦公室消息指，神舟十四號太空人陳冬、劉洋和蔡旭哲，經過約五個半小時的出艙活動，於昨午四時五十分完成出艙活動全部既定任務，安全返回太空站問天實驗艙。乘組在出艙活動期間，完成了天和核心艙與問天實驗艙艙間連接裝置、天和核心艙與夢天實驗艙艙間連接裝置的安裝，並搭建起一座三艙之間的艙外行走的「天橋」。這是中國太空站「T」字基本構型組裝完成後的首次出艙活動，亦是首次利用機械臂組合體載人，以支持出艙活動任務。



