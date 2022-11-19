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日報新聞 > 中國

布林肯明年初訪華聚焦雙邊問題

2022-11-19 列印
■布林肯早前曾指北京改變了中美數十年來的關係，相信年初會面將特別就台海問題作出磋商。
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據彭博社報道，美國國務卿布林肯計劃明年初訪問中國。布林肯冀訪華之行有助加強美中之間的溝通渠道。拜登與習近平在二十國集團峰會會面並會談，布林肯將跟進落實日前美中元首會晤提出的議題。布林肯表示，此行將聚焦兩國領導人提出的雙邊問題、地區議題以及衞生安全和氣候變化等全球事務，強調兩國須維持開放溝通，負責任地管理關係，避免讓競爭引發衝突。對上一次訪問中國的華府高層是前國務卿蓬佩奧。

國家主席習近平周二與美國總統拜登首次會晤，指中美雙方需要本着對歷史、對世界、對人民負責的態度，探討新時期兩國正確相處之道，找到兩國關係發展的正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。
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