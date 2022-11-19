布林肯明年初訪華聚焦雙邊問題

終於可以出去旅行了。朋友問我感覺如何？我說既高興，也防不測。之所以這麼說，是因為自從「高費19」之後，生活模式變了，以前熟悉的事情，如今卻要重新適應。就拿旅行來說，預計不到的變數比從前不知多了多少，要...

2022-11-19