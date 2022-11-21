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泰首相偕夫人提前為彭麗媛慶生

2022-11-21 列印
■泰首相巴育夫婦，提前為彭麗媛（左三）送上蛋糕賀生日。
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國家主席習近平攜同夫人彭麗媛到東南亞外訪。習近平周六中午在曼谷首相府與泰國首相巴育舉行會談，會後巴育和夫人娜拉蓬提前祝賀彭麗媛六十大壽，為她送上生日蛋糕。

根據泰國官方發佈的影片顯示，宴會現場有泰國的民族舞蹈表演，以及用中文表演《好一朵茉莉花》，宴會尾聲響起《祝你生日快樂》的歌曲，由女侍應送上生日蛋糕進場，習近平和彭麗媛高興地站起來，彭麗媛切過生日蛋糕後向巴育夫婦合十致謝。
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