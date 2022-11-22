號召扒手光顧 班克西：Guess盜作品

英國塗鴉藝術大師班克西早前在社交媒體上，指控Guess一家倫敦分店的櫥窗未經授權便使用其作品，號召扒手光顧這間店。Guess回應該分店櫥窗展示的一系列商品，是Guess與Brandalised聯名合作，而該公司是都市塗鴉授權者，「其使命是提供班克西迷負擔得起的塗鴉收藏品」。



班克西上周五在Instagram發文，貼出這間位於倫敦攝政街的店舖的櫥窗照，在櫥窗陳列區能看到班克西最受歡迎的作品之一「怒擲鮮花的人」。他發文寫指「所有扒手注意，請到Guess於攝政街的店舖，他們未經詢問就拿走我的作品。」



「怒擲鮮花的人」是班克西○五年的作品，先前曾因英國一間賀卡公司使用其作品圖像，為了商標權問題對簿公堂。在此帖文發佈後，Guess已暫時關閉了該分店，請安保人員蓋住其陳列。