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批拜登政府抗華不力

2022-11-22 列印
■麥卡錫指責總統拜登的政府對抗中國不力。
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麥卡錫：當選後設中國特別委員會
美國共和黨在中期選舉以微弱多數重奪眾議院控制權，共和黨眾院領袖麥卡錫指責總統拜登的政府對抗中國不力，並表明若自己當選眾議院議長，將設立中國問題特別委員會。

共和黨重掌眾議院後，外界看好麥卡錫可望當選眾議院議長。麥卡錫在接受媒體訪問時，譴責拜登政府沒有挺身對抗中國。對北京政府被指在美國眾多城市廣設未經授權的「非法警察局」（警僑事務海外服務站），麥卡錫也指共和黨將「阻止這些在美國的警察局」。
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