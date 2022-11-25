澳門輕軌延伸橫琴線項目海底盾構隧道全線貫通

11月25日，澳門與橫琴跨界交通連接的首個大直徑海底盾構隧道——澳門輕軌延伸橫琴線項目海底盾構隧道在澳門側項目現場舉行貫通儀式。

澳門輕軌延伸橫琴線項目是澳門特區政府在軌道交通建設上首次使用盾構法施工的工程，盾構區間隧道長約900米，洞身全部處於淤泥層、淤泥質土層、粉質黏土層等軟弱地層。盾構隧道項目由南光集團代建，南光置業—中國土木合作經營承建，中鐵十六局、中鐵建設等單位參建。為保證項目順利推進，項目團隊提前謀劃，針對工程所處的自然環境、地質條件和掘進風險點，量身定制更加高效、更具有適應性的大直徑土壓平衡盾構機“澳琴1號”，為海底隧道施工提供強有力保障。

澳門輕軌延伸橫琴線項目起於澳門境內HE1站（高架站），向西下穿十字門水道，在橫琴口岸旅檢大樓下設HE2站（地下站），全線長約2.2公里，是珠澳區域公共交通快速銜接的重要客運通道。

該項目是澳門特區政府的重點民生工程，將於2024年建成使用。建成後將成為珠澳區域公共交通重要客運通道，為兩地居民創造舒適便捷的跨境出行環境，助力澳門盡快融入粵港澳大灣區“一小時生活圈”。

來源：星島環球網、央視新聞

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