新疆封控 牲畜面臨雪災危機

新疆百萬牧民因多月的疫情封控措施，導致無法順利為牲畜轉場，成千上萬的馬牛羊面臨凍死和餓死的絕境。



據財新網報道，新疆遭遇今冬最強寒潮，上周五起伊犁州、塔城地區、阿勒泰地區等多地出現暴雪，北疆有牧民失聯和牛羊受災。從社交平台網民發佈的片段顯示，有羊群在冰天雪地裏苦苦掙扎，畫面慘不忍睹。



報道指出，新疆從八月封到十一月，伊犁和阿勒泰的百萬牧民無法在夏牧場和冬牧場之間順利轉移牲畜，亦無法準備準備過冬的草料，但眨眼間已下起暴雪，成千上萬的馬牛羊面臨餓死凍死或走失。