任睇No.1
  • 25º
  • 93%
  • 2022年11月29日 星期二
熱門： 杜魯多盧吉道旅發局阿根廷楊千嬅

日報新聞 > 中國

新疆封控 牲畜面臨雪災危機

2022-11-29 列印
■牧民因疫情封控措施而無法為牲畜轉場，使牠們面臨凍死的下場。
Previous Next

新疆百萬牧民因多月的疫情封控措施，導致無法順利為牲畜轉場，成千上萬的馬牛羊面臨凍死和餓死的絕境。

據財新網報道，新疆遭遇今冬最強寒潮，上周五起伊犁州、塔城地區、阿勒泰地區等多地出現暴雪，北疆有牧民失聯和牛羊受災。從社交平台網民發佈的片段顯示，有羊群在冰天雪地裏苦苦掙扎，畫面慘不忍睹。

報道指出，新疆從八月封到十一月，伊犁和阿勒泰的百萬牧民無法在夏牧場和冬牧場之間順利轉移牲畜，亦無法準備準備過冬的草料，但眨眼間已下起暴雪，成千上萬的馬牛羊面臨餓死凍死或走失。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd