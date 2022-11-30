6太空人將相會換班 神舟15升空入預定軌道

■搭載神舟十五號載人飛船的長征二號F遙十五運載火箭在酒泉衞星發射中心點火發射。

■神舟十四太空人穿上精心設計衞衣迎接。

昨天晚上十一時零八分，長征二號F遙十五運載火箭在酒泉衞星發射中心點火發射，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。三名太空人費俊龍、鄧清明和張陸升空後，將與神舟十四號三名太空人在太空站相會。遠在太空站的神舟十四太空人觀看發射過程，準備迎接隊友。六人將共同居住約一星期，實現中國史上首次太空人在軌輪換。昨天晚上八時十八分，神舟十五太空人乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣夢園廣場舉行。八時十九分，中國載人航天工程總指揮許學強下達命令，費俊龍、鄧清明、張陸三名太空人領命出征。晚上十一時零八分，神舟十五號載人飛船順利升空。中國太空站將首次停靠兩艘載人飛船，屆時六名太空人將進行在軌交接班。遠在太空站的神舟十四乘組陳冬、劉洋、蔡旭哲，昨天穿上了精心設計的衣服，準備迎接隊友。衞衣寫着「我們還會回來的」。他們預計十二月五日左右返回地球。神舟十五的三名太空人平均年齡五十三歲，歷來最高齡。