6太空人將相會換班 神舟15升空入預定軌道

昨天晚上八時十八分，神舟十五太空人乘組出征儀式在酒泉衛星發射中心問天閣夢園廣場舉行。八時十九分，中國載人航天工程總指揮許學強下達命令，費俊龍、鄧清明、張陸三名太空人領命出征。
晚上十一時零八分，神舟十五號載人飛船順利升空。中國太空站將首次停靠兩艘載人飛船，屆時六名太空人將進行在軌交接班。
遠在太空站的神舟十四乘組陳冬、劉洋、蔡旭哲，昨天穿上了精心設計的衣服，準備迎接隊友。衞衣寫着「我們還會回來的」。他們預計十二月五日左右返回地球。神舟十五的三名太空人平均年齡五十三歲，歷來最高齡。
全球暖化，本港秋冬季節不明顯，到十一月仍然炎熱，但本周終迎來首波寒流。天文台指一道冷鋒今日會橫過華南沿岸，未來數日市區氣溫最低跌至攝氏十三度。長者安居協會指截至十一月接獲逾一千五百宗因現流感徵狀的求助...
2022-11-30
昨天晚上十一時零八分，長征二號F遙十五運載火箭在酒泉衞星發射中心點火發射，飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，飛行乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。三名太空人費俊龍、鄧清明和張陸升空後，將與神舟十四號三名...
2022-11-30
克羅地亞模特兒諾爾（Ivana Knoll）在卡塔爾世界盃以性感衣著亮相掀起熱議。卡塔爾旅遊局和各國政府曾呼籲，應避免在公開場合穿著暴露衣服，以表示對當地宗教文化的尊重。但諾爾對此表示不認同，強調自己...
2022-11-29
樓市淡靜，新盤交投亦縮減。由華潤置地（海外）及保利置業合作發展的啟德澐璟昨日錄得成交，位於6座一個3房戶以招標方式售出，呎價高見30599元，造價不俗。屯門飛揚特色戶呎價1.86萬沽澐璟昨日售出單位為...
2022-11-30
隔晚美股主要指數大跌，惟中概股逆勢上揚，港股高開260點，報17558點，其後升幅一度收窄，見全日低位17536點，但其後受市傳內地防疫限制放寬，尾市在衞健委稱疫情「應解盡解」刺激下，港股以全日高位收...
2022-11-30
卡塔爾世界盃C組形勢混亂，四隊在今晚尾輪都有機會爭出線，其中皇牌美斯領銜的阿根廷，將會在九七四球場硬撼由射手羅拔利雲度夫斯基帶領的波蘭。兩位隊長近年在個人獎項爭崩頭，一直口和心不和，一於藉今仗將私下不...
2022-11-30
導演陳詠燊（Sunny）執導的第二部作品《飯戲攻心》，票房衝破7600萬（截稿前），暫時穩守香港十大電影票房第二位，打破多項香港電影紀錄，他已有計劃原班人馬開拍續集。電視方面，Sunny首度監製及主持...
2022-11-30
天文台和長者安居協會召開聯合記者會，指本港未來幾天將迎來今年首個寒流。新冠疫情未退下，流感疫情或又起，呼籲長者添衣禦寒，並盡快接種新冠和流感疫苗。由於長者新冠疫苗接種率未達理想水平，未打流感疫苗者，也...
2022-11-30
第八場三班一八○○米。此場除了隔晚大熱的「寶賢得得」是今季銳氣正盛，可挑剔的地方不多之外，其餘有此程近績支持的馬都有疑點。像「皇寶」、「安帥」、「多多勇駒」上仗是在極快步速賽事下後上包T，而最大疑點在...
2022-11-30