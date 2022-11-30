首篇重要外交政策演說 辛偉誠：中英黃金時代已逝

英國首相辛偉誠周一發表他上任以來首篇重要外交政策演說，指英國和中國雙邊關係的所謂「黃金時代」已逝，又指中國對英國利益和價值觀所作出的系統性挑戰愈來愈激烈。不過，他同時警告避免與中國冷戰，而他會繼續採用外交和其他接觸途徑，處理英國與中國之間的事。執政保守黨內的成員和在野工黨都批評辛偉誠軟弱。



辛偉誠出席倫敦市長勛爵晚宴及發表演說，聽眾涵蓋企業領袖、各國外交官、政要和對外事務專家。他說，英國需要改變對中國的取態，而北京正在有意識地運用國家力量，去建立全球競爭力。「讓我們清楚說明一點：所謂的『黃金時代』已成過去，以為透過貿易可以推動社會和政治改革的天真想法，亦不復存在。」不過，在演說中，他並沒有直接把中國標籤為對英國構成「威脅」，令執政保守黨內的鷹派成員感到失望。有黨員批評辛偉誠相比起上一任首相卓慧思，對中國不夠強硬。