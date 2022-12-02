英居民反對中國建新大使館

中國在二○一八年購入英國皇家鑄幣廠位於陶爾哈姆萊茨區的原址，計劃改造成為新的駐英大使館，但遭到當地社區反對。最近居民向英國查理斯三世遞交請願信，希望國王買回此地。



毗鄰泰晤士河的英國皇家鑄幣廠舊址，座落於倫敦塔對面，土地面積六萬五千平方米。英國皇家財產局以逾二億五千萬英鎊轉售給中國駐英大使館。外媒報道稱中國有意將此地打造為全新的駐英大使館。



英國首相辛偉誠日前表示中英黃金時代已成過去。居民對駐英大使館進入社區亦感到抗拒，為中國外交活動所帶來的影響感到憂慮。



居民組織致查理斯三世的信提及，中國政府擁有的權力過於強大，擔心外交事件會在此發生。



