「鴛鴦地」一詞由來已久，若沒記錯應是由方駿暉最先提出，但真的大行其道，則是在《贏在起跑線》啟播之初，由同文黃以文（黃總）將之發揚光大。但直路經常出現極不利內欄的鴛鴦地，其實已是幾年前的事，近兩季這個不...

2022-12-07