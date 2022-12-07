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美國擬對台軍售升級　供100枚新型愛國者導彈

2022-12-07 列印
■軍事援助計劃交易額達8.82 億美元。
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美國擬升級對台軍售，以強化台灣防空能力及嚇阻區域穩定威脅。《彭博社》取得國務院發給國會的通知，內容提議對台軍售一百枚最先進的愛國者防空導彈，以及雷達和發射器改良套件等後勤裝備，交易額達八億八千二百萬美元。

報道稱，有關建議並非新交易，而是基於二〇一〇年的軍售案提出，是次升級亦不會改變協議的總額。
  該軍售案的交易總額為二十八點一億美元，曾引起中方強烈反對，導致北京中斷與美國的軍事交流。議案預計周二列入國會議事錄，進行為期三十天的審查。
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