鄧小平三女兒慰問江澤民家屬

已故第二任國家領導人鄧小平的三名女兒，與前國家主席江澤民家庭成員合照，時間地點不詳。網上流傳的這張照片顯示，鄧小平的三名女兒鄧林、鄧楠、鄧榕與江澤民次子江綿康夫婦、孫女江志雲站在第一排。長子江綿恒則站後排。



六四政治風波後，江澤民獲鄧小平推舉接任中共總書記一職。江曾憶述，他對鄧小平表示另請高明吧，但鄧說「大家已經研究決定了」。江只好以「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」答應。一九九七年鄧小平逝世，江澤民致悼詞時一度泣不成聲，可見兩人關係匪淺。