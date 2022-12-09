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武漢倉庫大火傷亡未知

2022-12-09 列印
■倉庫陷入火海。消防用接近兩小時將火勢撲滅。
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內地工業園區近期火災頻生。武漢白沙洲都市工業園一座物流倉庫，於昨早約七時四十五分發生大火。當局截稿前未有報告傷亡情況。

從周邊民眾拍攝的片段顯示，事發時倉庫陷入火海，頂部被烈火燒毀，導致大量黑煙不斷冒上高空。據報消防接報後趕往現場，用了接近兩小時將火勢撲滅。

內媒指出，起火倉庫屬武漢恆鋼物流發展有限公司，倉庫內存有橡膠製品，包括輪胎及PVC塑料管等。

河南省安陽市一間製衣工廠上月二十一日發生大火，造成三十八人死亡，兩人受傷。

國家主席習近平當時就事故作出重要指示，要求各地區和有關部門始終堅持人民至上、生命至上，堅決防範和遏制重特大事故發生。
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