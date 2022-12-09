武漢倉庫大火傷亡未知

從周邊民眾拍攝的片段顯示，事發時倉庫陷入火海，頂部被烈火燒毀，導致大量黑煙不斷冒上高空。據報消防接報後趕往現場，用了接近兩小時將火勢撲滅。
內媒指出，起火倉庫屬武漢恆鋼物流發展有限公司，倉庫內存有橡膠製品，包括輪胎及PVC塑料管等。
河南省安陽市一間製衣工廠上月二十一日發生大火，造成三十八人死亡，兩人受傷。
國家主席習近平當時就事故作出重要指示，要求各地區和有關部門始終堅持人民至上、生命至上，堅決防範和遏制重特大事故發生。
內地日前再推出「新十條」優化防疫措施，全國人大常委譚耀宗期望農曆新年前，香港與內地能逐步免檢疫通關，料屆時未有需要實行逆向隔離。而深圳健康驛站名額今日起由一千個增加至兩千個。譚耀宗昨指有信心對港人入境...
2022-12-09
國家主席習近平正於沙特阿拉伯展開訪問行程。他於當地媒體發表署名文章，強調此行目的是發揚光大中阿、中海、中沙傳統友好，開啟中國同阿拉伯世界關係新時代，推動中沙全面戰略夥伴關係再創新高。習近平指，中國和阿...
2022-12-09
俄羅斯總統普京稱烏克蘭爆發核戰的風險上升，但他強調俄羅斯是理智的，以及明白使用核武會帶來甚麼後果，因此不會隨意使用，僅視此為防衞手段和威懾力量。普京周三出席公民社會及人權委員會會議時發表演說，提及有關...
2022-12-09
新盤交投未算熾熱，不少貨尾盤密現成交，新地旗下兩盤包括天水圍Wetland Seasons Bay第2期，以及元朗錦田北PARK YOHO Bologna昨日連錄成交，單日套現近2100萬。其中，We...
2022-12-09
市場憧憬港府放寬防疫措施及中港通關，刺激科網股及復常概念股急升。恒指昨日高開150點後節節向上，曾飆707點，高見19521點，最終收報19450點，升635點；國指收報6666點，升233點；科指收...
2022-12-09
巴西是本屆卡塔爾世界盃唯一用盡廿六人的球隊，九名鋒將輪流披甲，其中四人已有入球或助攻。該隊今晚八強於教育城球場鬥克羅地亞，一於先派尼馬、雲尼斯奧斯祖利亞和李察利臣三大攻擊手強攻，末段再用其他鋒將接力圍...
2022-12-09
Jeffrey（魏浚笙）和Asha（徐㴓喬）在新劇《百萬同居計劃》首度合作，劇中Jeffrey狂追Asha，見親面都會示愛，相當癡纏。本是《膠戰》鐵粉的Asha承認跟Jeffrey合作後冇晒幻想，仲大...
2022-12-09
內地日前發佈新十條，進一步放寬新冠病毒病防疫措施規定，其中包括首次將強制集中隔離改為具備條件許可居家隔離；並要求不得採取各種形式的臨時封控、不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等，顯示內地...
2022-12-09
昨晚舉行一年一度的騎師賽，結果出現雙冠軍和雙季軍，馬昆和蘇兆輝各以一冠一殿成績封王，騎師王平頭奪冠；而雙季軍是何澤堯和梁家俊，他們同樣勝出其中一關賽事。其餘呂健威勝出「威威鬥士」和「純金酒杯」，與何澤...
2022-12-08