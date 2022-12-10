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習近平晤沙特皇儲中沙將全方位合作

2022-12-10 列印
■國家主席習近平在沙特皇儲陪同下，出席大學名譽博士學位授予儀式。
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國家主席習近平正於沙特阿拉伯展開訪問行程，習近平與沙特皇儲會談後，雙方發表中沙聯合聲明，內容涵蓋兩國各領域合作，習近平又邀請沙特國王薩勒曼訪華。習亦在利雅得王宮出席蘇歐德國王大學名譽博士學位授予儀式，由沙特皇儲兼首相穆罕默德陪同出席。

習近平亦分別與突尼斯總統和伊拉克總理等會晤，中方願同突方繼續穩步推進醫療衞生、基礎設施建設、高新技術等領域合作；而中方將繼續支持伊方開展經濟重建，幫助伊方恢復工業、改善民生、實現可持續發展。
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