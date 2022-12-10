江澤民生前天倫樂影片流出

■江澤民（左二）和夫人王冶坪（右二）坐在沙發，江旁邊坐着前上海市政協主席吳志明，王旁邊則是次子江綿康。

前國家主席江澤民上月底逝世，享年九十六歲。網上流傳一段江澤民生前家庭生活的影片，江和夫人王冶坪四代同堂，開心弄孫，享受天倫之樂。影片相信大概是幾年前由江家拍攝，江當時約九十歲。影片中見到江澤民坐在沙發，江逗弄可愛小孩，笑得合不攏嘴，滿臉慈愛。亦有畫面是江澤民和夫人王冶坪坐在沙發，江旁邊坐着侄子、前上海市政協主席吳志明，王冶坪旁邊則是次子江綿康，前面則是一個小女孩和小男孩在地上爬。影片最後更見到江澤民持咪，演唱歌劇片段。