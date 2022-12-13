被指闖日本經濟區撈珊瑚 中國船長被捕

日本媒體報道，日本水產廳九州漁業調整事務所指逮捕了一艘中國籍珊瑚捕撈船的船長，指相關船隻在長崎縣外海航行，位處日本專屬經濟區，船長涉嫌違反漁業主權法。該船隻最初嘗試逃走，終被截停，船長其後被捕。相關捕撈船因入水沉沒，船上人員移往日方船隻，無人受傷。



報道指，這艘中國船隻上周六凌晨三時許，在長崎縣五島市女島外海的西方約十九公里處航行，處於日本專屬經濟區的海域內。日本水產廳漁業取締船下令該船停駛，但五十四歲姓陳船長沒有理會，並駕船逃走了約四十分鐘，最終被截停。



船長事後被捕，他供稱想在日本的海域捕撈，後來因恐懼而逃走。在船上並無發現任何珊瑚。在調查期間，該艘中國籍船隻的船艙突然入水，繼而沉沒，船上八人都被移往另一船，事件中無人受傷。