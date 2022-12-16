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貴州火災4死19幢房屋燒毀

2022-12-16 列印
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貴州省黔東南州錦屏縣三江鎮碼頭社區，昨發生一宗嚴重火災事故，造成四人死亡，十九幢房屋被燒毀。當局目前仍在調查事故原因。

火災發生於昨日下午約三時二十分，接報後當地黨委、政府迅速組織消防、應急、公安、衞健等力量，第一時間趕赴現場開展救援處置。

目前受災群眾安撫安置、善後處置等工作正有序開展。
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