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中國噴氣式客機首進海外市場

2022-12-19 列印
■中國商飛研製的噴氣式客機ARJ21，正式交付首間海外客戶。
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由中國商用飛機有限責任公司(簡稱中國商飛)研製的噴氣式客機ARJ21，昨日正式交付首間海外客戶印尼翎亞航空(TransNusa)，是中國的噴氣式客機首次進入海外市場。

中國商飛交付翎亞航空的首架ARJ21，機身印有印尼國旗，並以翎亞航空的公司標誌藍黃綠三種顏色設計。這架ARJ21總共有九十五個經濟艙座位。翎亞航空主要提供往來印尼東部各島嶼的國內航線。

ARJ21二○一六年六月正式投入商業營運，至今已交付國內航空公司近百架飛機，開通三百多條航線，通航一百多座城市。ARJ21為中短程渦扇支線客機，主要用於滿足從大城市向周邊中小型城市航行，具有良好的高溫性能、抗側風能力和夜航等特性。
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