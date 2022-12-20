疑字節跳動在台設分公司 陸委會調查：有滲透風險

風靡全球的中國影音短片平台抖音（TikTok）所屬公司字節跳動，懷疑在台灣設立分公司遭陸委會調查。陸委會稱，近年大陸運用抖音等短影片對其他國家進行認知滲透，且有為大陸政府蒐集用戶個資之高度風險，已引起各國的重視並採取相關反制措施。



抖音雖然在年輕群體備受歡迎，但近年持續引起多國政府關注其資訊安全風險。另根據台灣兩岸條例規定，大陸的社交平台服務業不得在台經營或設立營業據點，未經申請許可，違者可處三年以下有期徒刑或並最高罰款一千五百萬元新台幣。



據台灣《自由時報》報道，於二○一八年成立的「昇洋國際生技有限公司」，今年十一月獲准變更登記為「字節跳動台灣股份有限公司」，上星期開始積極招聘人手。民進黨政府月初已關注事件，行政院責成主管機關積極主動查處。陸委會表示將配合行政院指示，會同相關主管機關研議有效安全管理。