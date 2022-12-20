聯國COP15達全球協議 明年保護三成陸地水域

正在加拿大蒙特利爾舉行的聯合國第十五屆生物多樣性大會(COP15)，昨通過「昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架」，為今後至二○二三年的全球生物多樣性治理繪下新藍圖。COP15第一階段已在昆明舉行，第二階段昨於蒙特利爾閉幕。



中國作為本次大會主席國，於周日發佈了一份草案文件，其中提到二○二三年至少保護地球上三成的陸地與水域，並建議恢復三成的退化土地，此目標被簡稱為「30x30」。不少與會的國家代表和外界都對草案持正面態度，欣賞這個雄心勃勃的目標。



此外，資金問題亦是會議討論焦點。草案文件提議，到二○二三年每年至少為發展中國家提供三百億美元的援助，以協助拯救這些國家的生態系統。