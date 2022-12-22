東南亞女大生台捲性交易

據台灣中時新聞網報道，桃園某間科技大學共有十二名女學生在宿舍集體失蹤，其中三人被發現在按摩店上班，最後被移民署收容，其餘九人下落不明，懷疑同樣捲入性交易罪案。



報道指出，民進黨政府針對東南亞國家推行「新南向政策」以後，各地大學的東南亞裔學生大幅增加，但有中介假借協助到台讀書為由，引誘這些外籍女生在台從事性交易，通常以抵繳中介費和籌學費等話術哄騙。



台北市警方兩個月前接獲線報搗黃，行動中拘捕三名涉及賣淫的東南亞籍女子。由於她們長相和氣質與常見個案不同，專案小組經進一步調查揭發上述案情。

移民署要求校方提供下落不明的學生名單，但遭到拒絕。