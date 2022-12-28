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美擬強制TikTok出售業務

2022-12-28 列印
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《華爾街日報》引述消息人士報道指，美國部份官員認為中國影音平台TikTok的安全風險難以消除，因此建議推動強制TikTok出售美國業務，確保北京不能利用平台從事間諜活動或者影響政局。

消息人士指出，美國外國投資委員會(CFIUS)過去兩年多一直與TikTok談判，設法讓該公司的業務免受中國政府影響，而CFIUS認為惟有將TikTok與中國母公司字節跳動分離，國家安全才能得到保障。報道稱，上述建議獲國防部和司法部支持，但財政部擔心強迫TikTok易主或受法律挑戰，正尋求其他解決方案。
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