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國務院春運工作方案 倡探索實行彈性休假

2022-12-29 列印
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國務院應對新型冠狀病毒感染疫情聯防聯控機制春運工作專班，印發了春運工作方案，指從一月七日開始至二月十五日為歷時四十日的春運期，為保障工人有序回鄉過年，各地應探索實行彈性休假、錯峰有序出行，降低公眾集中出行壓力。

運輸機構及企業等可按情況，組織包車、專列、包機等點對點運輸。方案要求各地針對春節可能出現的短途客流大幅增長情況，加強工作統籌。
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