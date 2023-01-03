日首發現中方無人機沖繩出現

日防衞省表示，首次監測到「無偵-7」無人機在日本周邊出現，是至今監測到的第四種解放軍無人機。防衞省指，前日在沖繩附近上空發現中國「無偵-7」無人偵察機，日本航空自衞隊戰機緊急起飛應對。該架「無偵-7」穿過宮古海峽，從東海飛向太平洋，隨後在宮古島南方空域旋迴轉向，再次穿過宮古海峽，飛回中國方向。



防衞省指無人機並未進入日本領空，正分析其目的，並表示解放軍可能利用各種無人機來提升作戰能力，未來將持續巡邏及監控。