NASA局長：中國將霸佔月球

中方批言論不負責任

美國太空總署局長納爾遜說如中國太空人登陸月球、在月球建立根據地，中國將試圖控制月球表面資源最豐富的地點，甚至不讓美國進入。中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇批評美方官員言論不負責任，歪曲中國正常合法的太空事業，中方堅決拒絕此類言論。



納爾遜接受美媒訪問形容美國與中國的登月競爭日趨激烈，未來兩年將決定「誰佔上風」，他警告：「如果中國在未來兩年比美國先登上月球，將試圖獨霸月球的資源最豐富的據點。」他又稱在地球上，中國軍方有「類似的先例」，北京可能會建立一個落腳點，試圖「支配」月球表面資源最豐富的地域。