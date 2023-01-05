習近平：中菲要打造新亮點

國家主席習近平昨在人民大會堂會見到訪的菲律賓總統小馬可斯。習近平在會上強調，中菲雙方已經確立農業、基建、能源、人文四大重點合作領域，是支撐中菲全面戰略合作關係的四梁八柱，要下大力氣培育增長點、打造新亮點。



小馬可斯此行將簽署十多項協議，涵蓋農業、能源等方面。他表示，菲中兩國在四十七年前建交之前，就已經有着密切聯繫和關係，菲中夥伴關係將在未來幾年穩定和加強兩國經濟，以面對不同挑戰和衝擊。他相信，此行將為兩國提升至戰略夥伴關係帶來機遇，並推動基建、旅遊和貿易等各領域合作。小馬可斯又指，儘管菲律賓和中國之間存在分歧，但一定不能成為兩國關係的總和，希望中國繼續在菲律賓開展業務，特別是展開政府之間的合作。隨行的菲律賓眾議院議長羅穆亞德斯會後形容，會面氣氛非常積極，又透露栗戰書希望兩國議會加強高層級交往。