中菲發聯合聲明 同意和平解決南海爭端

黎耀祥在劇集《輕‧功》中飾演較真實年齡大的退休武師，要承受老伴離世的悲痛。58歲的祥哥唔忌諱，坦言似預演人生下半場，又指老婆梁耀蓮（Julia）晚晚睇到喊，更跟他說：「畀你早走喇，因為將來得返你一個人...

2023-01-06