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日報新聞 > 中國

中菲發聯合聲明 同意和平解決南海爭端

2023-01-06 列印
■兩人就南海局勢交換意見。
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中國和菲律賓昨發表聯合聲明，同意在兩國外交部之間就南中國海問題建立直接溝通渠道，以和平處理爭端，並盡早重啟海上油氣開發磋商。

菲律賓總統小馬可斯到訪中國，周三與國家主席習近平會面，兩人就南海局勢交換意見。而該聯合聲明共包含二十八項條款，並附帶十四項合作協議，將以農業、人文、能源、基建四大領域為合作重點。
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