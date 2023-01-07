台屋主疑淋酒點火驅蛇 釀火災6口家5人葬火海

台中大里區東南路一處住宅昨日凌晨三時許傳出火警，造成一家五口失去生命跡象，送醫後均宣告不治。據傳火災原因為唯一成功逃生的六十六歲屋主以為家中有蛇，用高粱酒淋蛇點火，不料引發火警，仍有待進一步調查。屋主妻子、兒子、女兒及兩名孫子雙雙受困火場，疑因在沉睡中先遭嗆昏，再被活活燒死。



台中市消防局在凌晨三時許接報，在現場，屋主自行脫困，消防人員則於二樓、三樓救出六十二歲女屋主、三十八歲大女兒和其一歲大男嬰、三十二歲二兒子及十一歲孫子，五人已明顯無生命跡象，送往醫院搶救無效，全數喪命。



據悉，喪命五人疑火災發生時都在沉睡中，先被嗆昏再活活燒死，兩個小孩子幾已燒到面目全非，褪去一層皮，情況令人心痛不已。